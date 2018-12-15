الراعي: لتساعية الميلاد وجهان متلازمان تاريخي وروحي

أوضح ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ أنه في ​تساعية الميلاد​ وجهان متلازمان: تاريخي وروحي. وخلال صلاة افتتاح تساعية الميلاد في الجامعة الأنطونية- الحدث بحضور رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، لفت إلى أن "الوجه التاريخي يذكرنا بمسيرة الاجيال التي انتظرت مجيء المسيحي، أما الروحي فيدعونا إلى نجعل من تساعية الميلاد مناسبة للاستعداد الروحي للميلاد، بالصلاة والتوبة وأعمال المحبة والرحمة تجاه الفقراء، لنجعلها مناسبة لنتجدد في انسانيتنا على صورة المسيح الانسان الكامل، الذي رسم في الانسان المثال الالهي ورممه بعد أن شوهته الخطيئة".

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