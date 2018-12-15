بهية الحريري: لاعطاء المرأة المتزوجة من غير لبناني حقها بمنح الجنسية لأولادها

اعتبرت عضو كتلة "المستقبل" النائب بهية الحريري خلال الحفل الختامي لمشروع "النساء يتكلمن بصوت عال" الذي نظمته المؤسسة اللبنانية للتمكين والتشبيك والمدافعة "فينا" F.E.N.A بالشراكة مع ​السفارة الأميركية​ في ​بيروت​ - برنامج المنح المحلية، بمناسبة حملة الأمم المتحدة: "16 يوما لمناهضة ​العنف​ المبنى على النوع الإجتماعي" أن "المرأة هي نصف المجتمع ودورها اساسي في نهوض المجتمع كله، مستعرضة لبعض المبادرات المتعلقة بحقوق المرأة التي انطلقت في فترات سابقة على صعيد لبنان والعالم العربي ودورها في فتح الطريق امام غيرها من المبادرات".

وتوقفت عند "مبادرة المرأة العربية التي انطلقت من الكويت، وصولا الى قمة المرأة العربية التي انبثق عنها لاحقا منظمة المرأة العربية"، مشيرةً إلى أنه "عندما صدر المرسوم الأميري في الكويت الذي يعطي الحق للمرأة الكويتية بالانتخاب والترشح، بادرنا الى الوقوف الى جانب المرأة الكويتية، ومن الكويت انطلقت سلسلة مبادرات على مساحة العالم العربي، وصولا الى قمة المرأة العربية ولجنة المرأة البرلمانية العربية التي قامت بكثير من الأنشطة في لبنان مع مجموعة من السيدات اللبنانيات والعربيات وامتدت على مساحة العالم العربي كله، والآن يحضرون في سلطنة عمان لمؤتمر لمنظمة المرأة العربية التي انبثقت عن القمة".

وأشارت إلى أنه "عندما نواجه مجتمعنا بأن المرأة تجد صعوبة بالوصول الى موقع القرار والقرار السياسي، فهناك طرق تساعد على ان تصل"، آملة ان "نصل الى اعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني حقها في منح الجنسية لأولادها".