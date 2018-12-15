آلان عون: اللامركزية هي الحل لكسر سلسلة التبعية التي تتحكم بالنظام الإنمائي

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، في ندوة "مركز الأبحاث والدراسات" عن اللامركزية الإدارية، إلى أن اللامركزية هي الحلّ لكسر سلسلة التبعية والعبودية التي تتحكّم بالنظام الإنمائي المسيّس.

ولفت إلى أن الدولة المركزية إعتمدت في العقود السابقة ​سياسة​ إنمائية قامت على الزبائنية والطائفية على حساب الإنماء المتوازن للمناطق، موضحاً أن اللامركزية تضع مسؤولية تطوير المناطق على كاهل أهلها، فينتخبون مجالس أقضية لتحمّل تلك المسؤولية ويخضعونهم للمحاسبة المباشرة.

وأشار إلى أن لا لامركزية من دون توفّر شرطين أساسيين: الصلاحيات والموارد، ولذلك، على الدولة نقل جزء من صلاحياتها وإيراداتها الى المناطق.