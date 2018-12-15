المطران الحاج: علينا ان ننظر إلى وطننا بطريقة ايجابية وعلى السياسيين أن ينقذوا الوضع

لفت راعي أبرشية صور للموارنة ​المطران شكرالله نبيل الحاج​ خلال افتتاح "منتدى صور الثقافي"، معرض ​الميلاد​ الحرفي التشكيلي الثاني، لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة إلى "أننا في مناسبات ​المحبة​ والسلام، علينا ان ننظر إلى وطننا بطريقة ايجابية، وعلى السياسيين أن ينقذوا الوضع".

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