الرئيس الأوكراني: استقلالنا عن روسيا يعتمد على قيادات الكنيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف (د ب أ)

دعا الرئيس بيترو بوروشينكو خلال اجتماع لزعماء الكنيسة في كييف اليوم السبت، الأساقفة المشاركين إلى استغلال فرصة تشكيل كنيستهم الخاصة، المستقلة عن موسكو.

وقال بوروشينكو للأساقفة في الاجتماع اليوم: "مستقبل أوكرانيا، وحريتنا واستقلالنا الوطني والروحي عن روسيا، يعتمد عليكم وحدكم".

ويهدف المجمع الكنسي في كييف إلى توحيد ثلاث كنائس أرثوذكسية كانت متنافسة. وتريد أوكرانيا أن تصبح مستقلة دينياً عن روسيا المجاورة من خلال تأسيس الكنيسة الوطنية الأرثوذكسية الخاصة بها.

وأعرب عدة مئات من المواطنين عن دعمهم لهذه الخطوة حيث تجمعوا وهم يلوحون بالأعلام الأوكرانية خارج الكاتدرائية. وأمنت الشرطة وسط كييف بحوالي 4000 شخص اليوم.

ومع ذلك، ينتمي أسقفين فقط من أصل 200 أسقف مشاركين في المؤتمر إلى الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا، التي ظلت موالية لموسكو.

وتعتبر الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أوكرانيا ضمن أراضيها، ويقاطع ممثلو الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا حتى الآن اتحاد الكنائس الأوكرانية.

وقال رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية "متروبوليتان أونوفري" اليوم: "هناك بالفعل كنيسة وطنية"، مضيفا أن فصيله يتمتع بحريته بالفعل.