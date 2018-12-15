"الشباب والرياضة" بالإسماعيلية تستعد لماراثون زايد الخيري

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض :

عقدت اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري اجتماعًا، اليوم السبت، لبحث الاستعدادات لإقامة السباق بمدينة الإسماعيلية نهاية الشهر الجاري ضمن فعاليات دولة الإمارات بعام زايد.

وقال سامي عبدالحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، إن المدينة ستستضيف الماراثون ويخصص دخله لصالح مستشفى شفاء الأورمان "جمعية الأورمان"، ومستشفيات مصر الخير "مؤسسة مصر الخير".

تعد النسخة الجديدة من الماراثون هي الخامسة بعد ثلاث دورات في القاهرة، وسباق واحد في مدينة الأقصر يناير الماضي.

وأضاف "عبدالحليم" للصحفيين في اجتماع بمكتبه، مساء السبت، "ننسق لتنظيم السباق مع هيئة قناة السويس ومديريات الصحة والتربية والتعليم ومرفق الإسعاف، لضمان خروج السباق بالشكل الأمثل، لأن اختيار الإسماعيلية للحدث أمر جيد، لأنها مدينة رياضية، وتتمتع ببنية تحتية مناسبة للرياضة".

تحدد مسار السباق مسافة 10 كيلومترات و3 كيلومترات لأبطال الكراسي المتحركة، ليبدأ من الكورنيش الجديد على بحيرة الصيادين مرورًا بطريق أم كلثوم، ومبنى الإرشاد ثم طريق نمرة 6 حتى ميدان عبدالرحمن الأبنودي، وينتهي بصالة الألعاب المغطاة لهيئة قناة السويس.

قال "عبدالحليم" "نسنهدف أن يشارك في السباق 15 ألف مشارك يكون ثلثهم على الأقل من مراكز الشباب والجامعة والأندية الرياضية".

وأشار إلى أن المدينة بها بنية أساسية لاستضافة الفعاليات الرياضية من الفنادق والملاعب والطرق المستوية الصالحة للركض مثل طريق نمرة 6 الشهير بأحد أكثر الأماكن المفضلة للركض لأهل الإسماعيلية.

وقال "هناك اتجاه لتكريم الأبطال الرياضيين من مدينة الإسماعيلية خاصة الحاصلون على بطولات دولية وإفريقية خلال الحفل الختامي للسباق".