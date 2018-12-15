فيديو خاص بـ"يوتيوب" يحصد لقب "أكثر فيديو مكروه" عبر المنصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلن موقع "يوتيوب" رسميًا عن أكثر فيديو حظي بأكبر مرات عدم إعجاب عبر منصته.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، فإن الفيديو السنوي الذي أعده يوتيوب "Rewind 2018"، ويعرض لقطات لأكثر الفيديوهات مشاهدة ورواجًا خلال 2018، هو الحائز عل لقب "أكثر فيديو مكروه".

ونال الفيديو الذي قدمه الممثل الأمريكي، ويل سميث، اللقب بعد حصده أكثر من 10 ملايين عدم إعجاب، منذ طرحه في 6 ديسمبر الجاري.

وعلى الرغم من إخفاق الفيديو، إلا أن "يوتيوب" لم يعبر عن انزعاجه من النتيجة، وقال متحدث عنه في بيان: "في كل عام عندما نصدر فيديو "Rewind"، والذي نهدف من وراءه في المقام الأول أن نجعل المجتمع يتفاعل معه، بما يشمل هذا إبداء الأعجاب وعدم الإعجاب به".

وتابع: "مع ملايين التعليقات، والملايين من إبداءات الأعجاب وعدم الأعجاب، وتحقيق الفيديو لأكثر من 100 مليون مشاهدة، فنحن سعداء بالنتائج".

جدير بالذكر، أن موقع "يوتيوب" بدأ في نشر فيديو "Rewind" السنوي، منذ عام 2010، والذي يشير إلى أبرز الأحداث الثقافية والفنية التي شكلت معالم السنة.