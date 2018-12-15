"إنستجرام" تكشف عن أسعد مكان على وجه الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

حدد خبراء شركة "إنستجرام" أسعد مكان في العالم، وفقًا للرموز التعبيرية التي استخدمها الرواد في عام 2018.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" وبحسب الموقع الصحفي لـ"إنستجرام"، فإن ديزني لاند في طوكيو هو أسعد موقع في العالم، إذ وضع المستخدمون أكثر الوجوه المبتسمة.

كما قامت "إنستجرام" بتلخيص نتائج عام 2018، حيث ترك المستخدمون 14 مليار قلب في التعليقات.

كما أن أشهر هاشتاجات كانت #metoo و#timesup و#marchforourlives.​