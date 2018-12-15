ضبط صاحبي مخبزين بالدقهلية لتصرفهما في 31 شيكارة دقيق مدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

ضبطت حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، اليوم السبت، صاحبي مخبزين بعد قيامهما بالتصرّف في كميات من شكائر الدقيق البلدي المدعم.

كانت حملة مكبرة بقيادة السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، وعماد حمدي، مدير إدارة الرقابة التموينية، والسيد البيسي، كبير مفتش الرقابة التموينية، وجمال الغندور، شنوا حملة مكبرة على عدد من مخابز بمركز ومدينة ميت غمر.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد صاحب مخبز يدعى إبراهيم. ف. س. بلدي مدعم بناحية دماص لتصرفه في 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز فاطمة. ا. م. صاحبة مخبز بدماص لتصرفها في 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم.