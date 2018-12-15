ضبط بقال تمويني خزّن كميات من السلع التموينية لبيعها بالسوق السوداء بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية قطاع إدارة الرقابة التموينية، اليوم السبت، حملة تموينية مكبرة بمركز ومدينة المطرية، أسفر عن ضبط كميات من السلع التموينية المدعمة داخل فرع جمعية استهلاكية قام البقال التمويني بتخزينها لطرحها في السوق السوداء.

كانت حملة مكبرة برئاسة السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعماد حمدي، مدير الرقابة التموينة بالمديرية، ومصطفى الطنطاوي، كبير مفتشي التموين، ومحمد زكي، والسيد البيسي، كبار مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، شنّوا حملة مكبرة لمراجعة السلع التموينية داخل أفرع الجمعيات الاستهلاكية بنطاق مركز المطرية.

أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 11831 جنح المطرية ضد المحمدي. ح. ا. وكيل فرع التعاون الاستهلاكي بالمطرية لتجميعه سلعًا تموينية بمبلغ 36535 جنيهًا عبارة عن 14 كرتونة شاي و90 كرتونة زيت تمويني، بكل كرتونة 12 زجاجة بإجمالي 1080 زجاجة، و65 رابطة سكر تمويني بكل رابطة 20 كيلو جرام بإجمالي 3100 كيلوجرام، وحجبها عن المواطنين لطرحها في السوق السوداء.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة بالواقعة لمباشرة التحقيق.