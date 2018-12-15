عمرها يوم واحد.. العثور على جثة رضيعة بين مقابر ملوي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

عثر أهالي قرية تندة في مركز ملوي، جنوبي محافظة المنيا، اليوم السبت، على جثة لطفلة مجهولة حديثة الولادة عمرها يوم تقريبًا، ملقاة بين مقابر الموتى.

أدى صلاة الجنازة عليها عدد من الضباط وأفراد شرطة مركز ملوي، قبل دفنها بعد توقيع الكشف الطبي عليها، بمعرفة مفتش الصحة، وتعذّر التوصّل لأهليتها.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة لطفلة مجهولة وحديثة الولادة، وسط مقابر الموتى في قرية تندة التابعة لمركز ملوي.

انتقل العقيد عصام أبوالفضل، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والمقدم علاء جلال، رئيس مباحث ملوي، ومعاونة الرائد أحمد رأفت، وتبين أن الجثة لطفلة مولودة حديثًا لا يتجاوز عمرها يوم ولا يوجد ما يدل على أهليتها، وجرى انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإخطار النيابة التي صرحت بالدفن.