مناظرات لطلاب المنيا حول قبول الآخر وتقلد المرأة للمناصب القيادية بمعسكر الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي :

شارك عددٌ من الطلاب بالمنيا، في إجراء مناظرات حول قبول الآخر، وتقلّد المرأة للمناصب القيادية، خلال الجلسات الختامية لفعاليات أول معسكر يقام لمدة أسبوع بمدينة الإسكندرية، ضمن مشروع "تواصل حكومي مدني" للتبادل الثقافي بين طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، برعاية جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية.

قالت الدكتورة هناء فؤاد، مدير المشروع ببني سويف، إن الجلسات الختامية التي انتهت اليوم السبت، استهدفت 100 طالب، معظمهم من محافظات ومدن الصعيد "المنيا، بني سويف، الأقصر، سوهاج"، وركزت على فئة الشباب بهدف إكسابهم المهارات والتفاعلات لشرح مفهوم الثقافة وتبادلها في ضوء رؤية مصر 2030، وجرى تدريبهم على العمل الجماعي، وقبول الآخر، وكتابة السيرة الذاتية، والتقدم للدراسات العليا، وتقديم أفكار بحث علمي قابلة للتطبيق، والاعتزاز بالتحدث باللغة العربية.

أضافت "فؤاد" أنه تم تقييم الأنشطة المقدمة في ورش العمل والتدريبات التي تمت خلال المعسكر وشملت رسومات تعبر عن العمل الجماعي، ومناظرات حول قبول المرأة في المواقع القيادية، وجرى تنظيم يوم ترفيهي وزيارة لمكتبة الإسكندرية لفوج بني سويف، كما قدمت جمعية "السادات" شهادات تقدير لمن قدموا أفكار ومقترحات جيدة، ومن المقرر تنظيم معسكر آخر للمتميزين الذين تم تقييم أنشطتهم المقدمة ونالت استحسان المدربين.

ووجه الطلاب المشاركين في المعسكر الشكر للدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، لتقديمه كامل الدعم لهم لحضور التدريبات والمعسكر الذي يقام لأول مرة على مدار أسبوع، وكذا لجمعية السادات التي يترأس مجلس إداراتها محمد أنور السادات راعي الفعاليات.

كما أشادوا بمجهود فريق المدربين من الجامعة الأمريكية والذي ضم كل من د.ياسمين زين العابدين، د.كريم عاشور، د.سلوى ثابت، د. أحمد الشاهد، وفريق المنسقين: طارق محمود، هند نجم، هشام نائل.