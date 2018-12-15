إعلاميون أردنيون يشيدون ببطولة فورمولا في السعودية

السعوديه ليندا سليم

أشادو إعلاميون أردنيون، بالجهود الجبارة التي تبذلها الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ، من خلال الاشراف على فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية المقامة في محافظة الدرعية.

وقالوا في تصريحاتهم لوكالة الأنباء السعودية، إن استضافة العاصمة الرياض للجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي"، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، هو تأكيد أن المملكة في سباق نحو المستقبل .

وعد مدير الدائرة الرياضية في صحيفة الغد تيسير العميري، فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية, حدثا تاريخيا بالنسبة للرياضة في المنطقة العربية بشكل عام وللمملكة بشكل خاص، في ظل وجود شغف كبير لدى السعوديين لرياضة السيارات, مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها