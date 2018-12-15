إعلاميون أردنيون يشيدون ببطولة فورمولا في السعودية

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أشادو إعلاميون أردنيون، بالجهود الجبارة التي تبذلها الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ، من خلال الاشراف على فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية المقامة في محافظة الدرعية.
وقالوا في تصريحاتهم لوكالة الأنباء السعودية، إن استضافة العاصمة الرياض للجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي"، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، هو تأكيد أن المملكة في سباق نحو المستقبل .
وعد مدير الدائرة الرياضية في صحيفة الغد تيسير العميري، فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية, حدثا تاريخيا بالنسبة للرياضة في المنطقة العربية بشكل عام وللمملكة بشكل خاص، في ظل وجود شغف كبير لدى السعوديين لرياضة السيارات, مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها
من جهته، أوضح مدير الدائرة الرياضة في صحيفة الانباط والأمين العام للاتحاد العربي للصحافة الرياضية عوني فريج، أن استضافة المملكة للجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، هو تأكيد أن المملكة في سباق نحو المستقبل .
وأضاف أن استضافة هذه المسابقة العالمية على أرض المملكة يعد حدثا تاريخيا، ويمثل نقطة انطلاق
بدورها أشادت الصحفية في جريدة الرأي والمتخصصة في مجال السيارات هبة الصباغ، باستضافة المملكة لفعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية التي تجسد صورة مشرقة ونقطة انطلاق جديدة لرياضة السيارات في المملكة، لا سيما وأن السباق سيحصل على اهتمام إعلامي عالمي .
وأكدت أن المملكة كسبت التحدي في الدخول إلى مصاف العالمية لهذه الرياضة، بعد أن أصبح لديها خبرة كبيرة في تنظيم سباقات السيارات بمختلف ألوانها بمشاركة نجوم العالم في هذه الرياضة.
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