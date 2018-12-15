وفاة حفيدة رئيس موريتانيا في حادث سير

وكالات

أفادت وسائل إعلامية موريتانية بوفاة حفيدة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم السبت، في حادث سير وقع داخل العاصمة نواكشوط.

وذكرت الوسائل الإعلامية أن حفيدة الرئيس (3 أعوام) توفيت على الفور، بعدما اصطدمت سيارة كانت تقودها والدتها بشاحنة كبيرة كانت متوقفة على جانب

الطريق.

وأصيبت والدة الطفلة، وهي زوجة بدر ولد عبدالعزيز، نجل الرئيس الموريتاني، بجراح جراء الحادث، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقل موقع “صحراء ميديا” الموريتاني عن شهود عيان قولهم إن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز قام

بمعاينة مكان الحادث، قبل تولي السلطات الأمنية تأمين المنطقة.

وعلى الفور، قدمت شخصيات سياسية وأفراد من عامة الناس التعازي للرئيس في وفاة حفيدته، من بينهم رئيس الحزب الحاكم، وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محم.

جدير بالذكر أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز كان قد فقد نجله أحمدو ولد عبدالعزيز (24 سنة) في حادث سير عام 2015.