الشرطة البلجيكية تعتقل 50 متظاهراً من السترات الصفراء ببروكسل

جانب من تظاهرة السترات الصفراء في بلجيكا - ارشيفية

وكالات

اعتقلت الشرطة البلجيكية، اليوم السبت، نحو 50 متظاهراً شاركوا في احتجاجات السترات الصفراء في الصعامة بروكسل.

وذكرت شبكة RTBF المحلية أن قوات الشرطة اعتقلت العشرات من المتظاهرين في ساحة لوكسمبورج أمام مقر البرلمان الأوروبي، حيث احتشدوا بهدف التوجه لاحقا إلى

"الحي الأوروبي" الذي تقع فيه مؤسسات أخرى للاتحاد الأوروبي.

وأشارت الشبكة إلى أن تظاهرة اليوم مرخص بها من قبل السلطات، على عكس التظاهرتين السابقتين اللتين شهدتهما العاصمة البلجيكية، وتجري وسط انتشار مكثف

لعناصر الأمن وسط العاصمة.

والشهر الماضي، اندلعت حركة احتجاجات واسعة تسمى بـ "السترات الصفراء" في فرنسا، انتقلت عدواها إلى بلجيكا وهولندا واليونان، حيث يعبر المشاركون فيها عن رفضهم لرفع أسعار الوقود وغلاء المعيشة.

واعتقلت الشرطة البلجيكية، السبت الماضي، 450 متظاهراً على خلفية أعمال شغب رافقت المظاهرات، وتم اعتقال 10 آخرين على ذمة التحقيق.