الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمحافظة حجة

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تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، من تحرير مناطق جديدة بمحافظة حجة.
وصرح مصدر عسكري يمني، نقلت عنه قناة العربية الإخبارية، بأن الجيش اليمني شن عملية عسكرية مباغتة، بدعم من مقاتلات التحالف العربي، حيث تمكن خلالها من من تحرير منطقة العوجاء وعدد منالمزارع شرق حيران على تخوم مديرية مستبأ.
وأفاد المصدر بأن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش اليمني والحوثيين، تكبدت خلالها الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من استعادة مدفع هاوزر
يشار إلى أن منطقة العوجاء كانت تمثل مصدراً لعدد من القذائف التي ظلت الميليشيات تستهدف بها عددا من قرى حيران ومنها الدير والظهر والسعادة.
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