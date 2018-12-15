ميركل: تخلت عن القومية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي

المستشارة الالمانية انجيلا ميركلوكالات
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، أن بلادها تخلت عن القومية وقررت التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن التعاون هو شرط أساسي لجميع الدول لتحقيق السلام والأمان في المستقبل.
وأشارت ميركل، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن اجتماعالمجلس الأوروبي في بروكسل، الذي عُقد هذا الأسبوع، ناقش موضوعات التعامل مع الهجرة العالمية، وتعزيز الاتحاد النقدي والسوق الموحدة، وكذلك تقييم نتائج حوارات المواطنين في جميع أنحاء أوروبا.
وأضافت أن ما تم تحقيقه
وتابعت ميركل إن الانتخابات الأوروبية ستجرى في مايو المقبل، وإن الحكومة الفيدرالية تواجه مهمة جعل المواطنين يدركون مزايا أوروبا.
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