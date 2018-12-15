مباشر.. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والسترات الصفراء

جانب من الاشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري السترات الصفراء - ارشيفية كتب - شريف الجنيدي في إطار حرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقرائه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لتظاهرات السترات الصفراء في نقدم لكم البث المباشر لتظاهرات السترات الصفراء فيفرنسا، والاشتباكات المتواصلة بين المحتجين وقوات الشرطة في شوارع العاصمة باريس، وذلك نقلًا عن قناة روسيا اليوم الإخبارية.

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