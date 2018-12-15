الشرطة الفرنسية تعتقل 107 أشخاص من السترات الصفراء

جانب من تظاهرات السترات الصفراء في باريس - ارشيفية

وكالات

ارتفع عدد المعتقلين من متظاهرو السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، إلى 107 أشخاص.

وقالت السلطات الفرنسية، نقلت عنها شبكة سكاي نيوز عربية، إن مجموعات تضم مئات المحتجين تحركت في مسيرات بعدة أحياء بالعاصمة.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن ما يقرب من 69 ألفاً من أفراد الشرطة انتشروا لتأمين احتجاجات اليوم، وتم تعزيز

القوات في مدن تولوز وبوردو وسانت ايتيين.

وكانت قوات الشرطة الفرنسية قد اشتبكت مع متظاهرو السترات الصفراء في شوارع العاصمة باريس، وسار مئات من المتظاهرين قرب قوس النصر بوسط باريس، في ظل انتشار أمني مكثف.

وحاولت قوات الشرطة تفريق المتظاهرين بإطلاق قنابل الغاز

المسيل للدموع، حيث خرج آلاف المحتجين إلى شوارع مدن فرنسية.

وتشهد فرنسا، للسبت الخامس على التوالي، مظاهرات مناهضة لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، تشوبها اشتباكات وأعمال عنف، وذلك رغم دعوات لعدم التظاهر بعد هجوم مسلح في مدينة ستراسبورج الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم عدة تنازلات في خطابه الذي ألقاه مطلع الأسبوع الماضي، في محاولة منه لاحتواء التظاهرات التي تخطت دائرة المطالب لتصل إلى إقالة ماكرون نفسه.