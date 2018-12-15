ترامب يعلن مغادرة وزير الداخلية منصبه بنهاية العام

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن وزير الداخلية ريان زينكي سيترك منصبه بنهاية العام الجاري، وذلك بعد توليه منصبه لمدة عامين.

وكتب ترامب تغريدة، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيها إن الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن خليفة زينكي، مشيراً إلى أن ريان "حقق كثيرا

خلال ولايته وبودي أن أشكره على خدمته لشعبنا".

وفي اكتوبر الماضي، نشر مكتب المفتش العام بهيئة الرقابة في الداخلية الأمريكية، تقريراً مفاده بأن زينكي مسئول عن سوء استخدام الأموال العامة، إذ سمح لزوجته وغيرها من أفراد عائلته باستخدام

سيارات حكومية لأغراض شخصية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر في الوزارة، أن مكتب المفتش العام فتح ثلاثة تحقيقات على الأقل بحق الوزير، وهي تتعلق بإجازة قضاها مع زوجته في اليونان عام 2017 كلفت الوزارة 25 ألف دولار من الأموال العامة، وصفقات عقارية في ولاية مونتانا عقدها زينكي وعائلته وكذلك رفضه طلب قبيلتين من "الهنود الحمر" بفتح "كازينو" في ولاية كونيكتيكوت.