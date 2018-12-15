الأردن يدين اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل

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أعربت المملكة الأردنية، اليوم السبت، عن إدانتها لقرار أستراليا بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها اليوم، إن القدس "قضية من قضايا الوضع النهائي يتم حسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية".
وأكدت الخارجية الأردنية أن القرار الأسترالي "يشكل خرقا للقانونالدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويمثل انحيازا واضحا لإسرائيل وسياساتها التي تكرس الاحتلال وتؤجج التوتر والصراع وتحول دون تحقيق السلام الشامل الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على
وكان رئيس الوزراء الأسترالي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن القدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مؤجلاً قرار نقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.
ويأتي قرار أستراليا على غرار ما اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ديسمبر من العام الماضي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قبل أن يقرر نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس في مايو الماضي.
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