غدًا.. أبو الغيط يشارك فى مؤتمر الاقتصاد الرقمى بالإمارات

أحمد أبو الغيطكتبت ؛ ليندا سليم
يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في أعمال مؤتمر "الاقتصاد الرقمي العربي"، الذي يُعقد غدًا ولمدة يومين بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في
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