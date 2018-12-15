غدًا.. أبو الغيط يشارك فى مؤتمر الاقتصاد الرقمى بالإمارات

كتبت ؛ ليندا سليم

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في أعمال مؤتمر "الاقتصاد الرقمي العربي"، الذي يُعقد غدًا ولمدة يومين بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل

نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في

تصريح له اليوم، أن مشاركة "أبو الغيط" في هذا المؤتمر تأتي في إطار اهتمام الجامعة العربية الكبير بالعمل على دعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية بهدف مواكبة التغيرات النوعية والمتسارعة التي تشهدها بنية الاقتصاد الحديث على المستوى الدولي .