السودان يشارك في مؤتمر قادة الشرطة العرب

ترأس الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي؛ مدير عام قوات الشرطة؛ وفد السودان فى إجتماعات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بالجمهورية التونسية.

وأوضح مدير عام قوات الشرطة – فى تصريح صحفي عقب عودته – أن المؤتمر ينعقد بشكل دوري لمديري الشرطة والأمن العرب تحت مظلة الجامعة العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب ويهدف لمناقشة قضايا الأمن العربي بشكل عام .

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق لعدد من المحاور أبرزها الجوانب الإدارية وتطوير مدونة السلوك الشرطي العربي؛ بجانب تعزيز حركة الأحوال المالية .

وقال إن الاجتماع تطرق الى الأمن الألكتروني بإعتباره من القضايا الحيوية التى يجب الاهتمام بها ووضعه ضمن الإستراتيجيات الأمنية العربية والعمل على تطوير شبكة قواعد البيانات التى تشمل نظما تتبع حركة السيارات المسروقة، إضافة الى حركة الأسلحة والأشخاص المشتبهين والمنظمات الإجرامية والتركيز على الأساليب الإجرامية المختلفة .

وقال بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) أن المباحثات تطرقت كذلك لقضية حماية البيئة وتعزيز نظم الأمن البيئي ومكافحة مهدداته، كاشفا عن اهتمام وجهود المؤتمر بتطوير قدرات الدول فى هذه المجالات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)