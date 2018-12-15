مودريتش: قرار رونالدو وميسي ظُلم لباقي اللاعبين

انتقد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، غياب كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، عن حفل تتويجه بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وعلق مودريتش، في حوار مع صحيفة “sportske” الكرواتية، على غياب الثنائي عن الحفل، قائلا: “لا أستطيع أن أقول لماذا لم يحضر أي شخص وحقيقة ارتباط ذلك بمدى اعترافه بنتيجة التصويت، هذا هو قرارهما، لكن يبدو أن الجوائز تكون لها قيمة عندما تحصل عليها فقط”.

وبحسب (موقع كوره) فقد أضاف: “هذا الأمر ليس عادلا سواء للاعبين الآخرين، أو لأولئك الذين تم اختيارهم على مدى السنوات الـ 10 الماضية، وحتى عشاق كرة القدم، لكنني أكرر أن كل شخص يتصرف بالطريقة التي يؤمن بها”.

وتابع: “برأيي الأمر بسيط جدًا، كريستيانو رونالدو وميسي، ظاهرتان وسيطرا على كرة القدم لعشر سنوات، لكن نحن هنا نتحدث عن الأداء خلال الموسم الماضي، إذا أردنا التصويت على نوعية اللاعبين فإن وجودهما يلغي وجود أي خيارات أخرى”.

وواصل: “نفس نتائج التصويت كانت واحدة في قوائم المدربين واللاعبين وأساطير كرة القدم والصحفيين والجماهير هذا العام.. فهل أخطأ كل هؤلاء؟”.

وعن إمكانية تمديد عقده مع النادي الملكي قال: “ما يمكنني أن أؤكده في الوقت الراهن هو أنني باق في ريال مدريد حتى نهاية عقدي الحالي”.

ويرتبط مودريتش، بعد مع ريال مدريد حتى 2020، وهناك أنباء عن رغبة النادي الملكي في تمديده.

وأكد مودريتش أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، طالبه الصيف الماضي، بأن يخرج فكرة الرحيل من رأسه، وقال له إنه لا توجد أي نظرية تسمح له بالرحيل عن الميرنجي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365).