لقاء ناري ينتظر برشلونة في الغد

يحل الفريق الكتالوني برشلونة مساء الغد الأحد ضيفاً ثقيلاً على نظيره الإسباني خيافتي في الجولة السادسة عشر من الليغا ، الفريق الذي حرم البرسا من تحقيق الليغا بلا هزيمة الموسم الماضي ، وبحسب (موقع هاي كوره) فقد تمكن خيتافي من كسر سلسلة عدم هزيمة البلوغرانا عند المباراة 43 وأذاق البرسا مرارة الهزيمة . الخرطوم (أخبار الخليج 365).

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