بالصور : انفراج في أزمة الوقود بالخرطوم خلال جولة لـ أخبار الخليج 365 بعدد من محطات الخدمة

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كشفت جولة لـ “أخبار الخليج 365” اليوم السبت على عدد من محطات الوقود بالعاصمة السودانية الخرطوم عن انفراج تام لأزمة شح الوقود التي اجتاحت العاصمة خلال الأسبوع الماضي.
وكانت الخرطوم وعدد من ولايات السودان قد شهدت أزمة وقود خانقة، مما أدت إلى تكدس صفوف السيارات وعرقلة حركة السير قرب بعض محطات تزويد الوقود.
وقال رئيس الوزراء “معتز موسى” في تغريدة له : إن استهلاك السودان من البنزين حوالي 4000 طن في اليوم، تنتج المصفاة 3200 طن، نستورد الآن ما يغطي العجز ومتوفر في بورتسودان في طريقه للعاصمة والولايات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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