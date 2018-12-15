نجاة نحو (239) جندياً أندونيسياً بعد تعرض طائرتهم لعطل في المحرك بدارفور

نجت الكتيبة الأندونيسية التابعة للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور ( اليوناميد ) القطاع الغربي إثر تعطل الطائرة التي تقل ٢٣٩ جندياً في طريق عودتهم إلى بلادهم عبر دولة أثيوبيا .

وقال مدير شرطة ولاية غرب دارفور اللواء شرطة حقوقي عمر محمد أحمد الطيب ، مقرر لجنة أمن الولاية في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء إن المحرك الشمالي للطائرة تعرض للعطل إبّان تحركها في المدرج للإقلاع بمطار الشهيد صبيرة الدولي في الجنينة وقد هرعت قوات الدفاع المدني إلى المدرج الذي كان مسرحاً للعطل وتمكنت من السيطرة على الوضع ومنع اشتعال المحرك وقد عادت الطائرة بعد إجراء التحوطات اللازمة إلى موقف الطائرات و إنزال أفراد القوات وطاقم الطائرة بسلام

وقد تزامن هذا الحدث في الأثناء التي تحلق فيها الطائرة الرئاسية التي تقل الدكتور عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس الجمهورية في زيارة إلى غرب دارفور لحضور ختام فعاليات بطولة السلام لمنتخبات النازحين وقد وقفت السلطات الأمنية على وضع الطائرة وسلامة القوات الأندونيسية مشيدة بالكفاءة التي تميز بها قائد الطائرة والسيطرة على الوضع كما أشادت بسرعة تعامل قوات الدفاع المدني مع الحادثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)