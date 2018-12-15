عندما إبتسم القدر لبرشلونة قرر أن يمنحه ميسي !

منذ 18 عاما إبتسم التاريخ لبرشلونة وعوضه عن كل سنوات الجفاف والظلم التي تعرض لها طوال حقبة كبيرة جدا .

في 14 ديسمبر 2000،وقع نادي برشلونة أول عقد مع ميسي الذي كان عمره حينها 12 عاما وعدة أشهر وكان قبلها بأربعة أشهر وصل اللاعب وعائلته لكتالونيا برفقة وكيل الأعمال هوراسيو جاجيولي .

برشلونة أرسل للطفل لكي يتم مراقبته عن قرب إعتقادا منهم إن اللاعب يبلغ من العمر 18 عاما ولكن تفاجئوا بأنه طفل وكانوا سيقوموا بإبعاده نظرا لضآلة جسمه .

وبحسب (موقع هاي كوره) تدرب ميسي لعدة أسابيع دون أي عقد وبدأ والد ميسي يشعر بالملل واليأس وطلب الإجتماع مع السكرتير الفني للنادي حينها كارلوس ريكساش في مطعم ببرشلونة ليخبره بأن العائلة سترحل ولكن ريكساش هدأ من روع الوالد وطلب من نادل المطعم أن يأتيه بمنديل ليقوم ريكساش بالتوقيع على عقد مبدئي لميسي على منديل ليثبت للوالد إن الإدارة تحترم ميسي وتأمل في أن يكون لاعب كبير.

والد ميسي كان سعيد بعد هذا المنديل الشرفي وأقنع طفله بالبقاء والإجتهاد لتدور الأيام ويصبح ميسي كما نراه الآن إسطورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)