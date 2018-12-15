كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات العراقية تنفذ عملية تفتيش واسعة في كركوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، عملية تفتيش واسعة في عدد من المناطق والقرى، بمحافظة كركوك.

وذكر مركز الإعلام الأمني في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "قطعات الشرطة الاتحادية نفذت عملية تفتيش شملت مناطق وقرى كركوك"، مبيناً أن "القوة الأمنية ألقت القبض على متهم في منطقة التون كوبري، خلال عملية التفتيش".

وأضاف البيان أن "قوة مشتركة شرعت أيضاً بواجب تفتيش في منطقة حصار، وعثرت على بندقية كلاشنكوف، وعبوة ناسفة قديمة نوع بلازمة، مع 12 مسطرة تفجير".

وتابع أن "قوة من الفوج الثاني في اللواء 19 عثرت على كسر في أحد الأنابيب الناقل للمشتقات النفطية من حقول جنبور إلى مخازن شركة نفط الشمال ووضع أنبوب بلاستيكي بطول 20 متر لغرض تهريب المشتقات النفطية"، مبيناً أنه "تم رفع التجاوز ومعالجة الكسر".

وأشار البيان إلى أن " قوة أخرى عثرت على 54 عبوة ناسفة قمعية قديمة و38 مسطرة تفجير مع بطاريات وصاروخ محلي الصنع وتم تفكيك جميع العبوات".