كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن مغادرة وزير الداخلية منصبه نهاية العام الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن وزير الداخلية ريان زينك سيترك منصبه "نهاية العام الجاري". وقال ترامب في تغريدة على شبكة "تويتر" الاجتماعية، إن "وزير الداخلية ريان زينك سيترك الإدارة نهاية العام الجاري بعد الخدمة لنحو عامين. وأضاف: "ريان حقق الكثير خلال ولايته وأود شكره على خدمة وطننا".

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