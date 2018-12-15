“كلاسيكو” الشمال .. تطوان يهزم الحسيمة برباعية في ميدانه ويرتقي للمركز الثالث

حسم فريق المغرب التطواني “كلاسيكو” الشمال لصالحه، وانتصر على جاره شباب الريف الحسيمي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، بالملعب البلدي لإمزورن، عن الجولة 12 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأنهى الفريق التطواني، النصف الأول من المباراة منتصرا بثنائية، وقعها كل من سعيد كرادة، في الدقيقة 20، وأسامة الحلفي في الدقيقة 23.

وحاول الفريق الحسيمي العودة في النتيجة في النصف الثاني، فأفلح في تذويب الفارق من نقطة الجزاء، بواسطة عبد العظيم خضروف، في الدقيقة 85، غير أن التطوانيون سيوقعون ثنائية إضافية في آخر 5 دقائق من عمر المواجهة، بواسطة كل من زهير نعيم، من نقطة الجزائ، ويونس الحواصي.

وبهذا الانتصار، الرابع له هذا الموسم، صعد ممثل مدينة “الحمامة البيضاء” إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق الريفي في 10 نقاط بالمركز 14.