بعد إعلانه تخفيض أسعار المحروقات.. محطتان فقط بالرباط تلتزما بالأثمنة الجديدة

كشفت معطيات تطبيق “محطتي” في محور الرباط سلا، على أن محطتين لبيع المحروقات التزمتا بخفض أسعار المحروقات، اليوم السبت، والمحدد في 40 سنتيم كازوال و30 بنزين.

ويأتي ذلك بعدما قال لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إنه من المفروض أن تنخفض أسعار المحروقات اليوم السبت، بما بين 30 و40 سنتيم للتر الواحد.

وقال الداودي أمس الجمعة في تصريح لـ”اليوم 24″، “على الأقل يجب خفض ثمن الترو الواحد من الغازوال بـ30 سنتيم، وثمن اللتر الواحد من البنزين بـ40 سنتيم”.

وشدد الوزير على أن المفروض أن يعاقب المغاربة الشركات التي لن تخفض ثمن بيع المحروقات اليوم السبت، في انتظار تطبيق قرار تسقيف الأسعار.

يذكر أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، راسلت قبل أيام، رئيس مجلس المنافسة، المعين مؤخرا، لاستشارته حول قرار تسقيف الأسعار الذي تعتزم الحكومة أن تتخذه.