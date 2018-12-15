نجوم الأسود يبسطون سيطرتهم بتشكيلة السنة المغاربية

تمكن لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، من بسط سيطرتهم على التشكيلة المثالية التي كشفت عنها صحيفة “فرانس فوتبول”، والتي تهم المنتخبات المغاربية، خلال سنة 2018.

وحجز 5 لاعبون مغاربة مكانتهم بالتشكيلة، على رأسهم العميد مهدي بنعطية، المحترف بصفوف يوفنتوس الإيطالي، وحكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام، ثم ياسين بونو، الحارس المحترف بخيرونا الإسباني، ونور الدين أمرابط، لاعب النصر السعودي، وأشرف حكيمي، النجم الواعد بصفوف الأسود ولاعب بورسيا دورتموند الألماني.

وفيما يلي التشكيلة كاملة، والتي تضم ممثلين عن الكرة الجزائرية، والتونسية أيضاً:

حراسة المرمى:

ياسين بونو

الخط الدفاعي

مهدي بنعطية (المغرب)

يوسف عطال (الجزائر)

خليل شمام (تونس)

أشرف حكيمي (المغرب)

خط الوسط:

حكيم زياش (المغرب)

نور الدين أمرابط (المغرب)

وهبي خزري (تونس)

ياسين براهيمي (الجزائر)

رياض محرز (الجزائر)

خط الهجوم:

بغداد بونجاح (الجزائر)