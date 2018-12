انت الان تتابع 5 أفلام أجنبية غلبت المصري على أرضه.. أحدثها The Meg ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لا تنتصر الأفلام الأجنبية في دور العرض في بلادها فقط بل في مصر أيضًا.. وهناك عدة أفلام أكدت هذه المقولة وأثبتت أن الأجنبي ممكن يعلو على المصري أحيانا

وضع إيرادات الأفلام الأجنبية والعربية في مقارنة من شأنه أن يظلم الأخيرة ظلمًا واضحًا لأسباب كثيرة لا تخفى على أحد، منها ماكينة الدعاية الأمريكية التي لا تهدأ وضخامة الميزانية وثقل الأبطال وشهرتهم، كل ذلك يصب في كفة الأجنبية، لكن الحسبة قد تختلف محليًا، فمن المفترض أن تحقق الأفلام المصرية على أرضها إيرادات تفوق نظيرتها الأجنبية، فالعوامل السابقة لا يمكنها أن تنافس اختلاف اللغة والثقافة وصعوبة تواصل المصريين مع كوميديا ودراما الأمريكان، لكن العكس حدث أكثر من مرة، واكتسحت الأفلام الأجنبية المصرية على أرضها في 5 أفلام نستعرضها هنا:

1- فيلم The Meg من بطولة جيسون ستاثام، ولي بينجبينج، وروبي روز، وإخراج جون تيرتلتوب، ويحكي الفيلم عن سمكة قرش ضخمة من عصور ما قبل التاريخ يطلق عليها "ميجالودون"، تهاجم محمية سمكية مبنية في أعماق البحار، ويقع على عاتق المنقذ جوناس تايلور ويقوم بدوره جايسون ستاثام، مهمة إنقاذ طاقم عمل المحمية وقتل سمكة

1- فيلم The Megمن بطولة جيسون ستاثام، ولي بينجبينج، وروبي روز، وإخراج جون تيرتلتوب، ويحكي الفيلم عن سمكة قرش ضخمة من عصور ما قبل التاريخ يطلق عليها "ميجالودون"، تهاجم محمية سمكية مبنية في أعماق البحار، ويقع على عاتق المنقذ جوناس تايلور ويقوم بدوره جايسون ستاثام، مهمة إنقاذ طاقم عمل المحمية وقتل سمكة القرش التي أصبحت طليقة تهاجم الشواطئ وعلى وشك القيام بمذبحة.الفيلم ما زال يعرض في دور العرض حتى الآن في سينمات سيتي ستارز رغم أنه صدر في دور العرض في الصيف الماضي وقد حقق 28 مليون جنيه متفوقًا على كل الأفلام المصرية التي عرضت في نفس الفترة معه باستثناء أفلام البدلة، وتراب الماس، وليلة هنا وسرور، ورغم كل هذا النجاح الجماهيري فإن الفيلم حظى بتقييم منخفض سواء على موقع IMDB أو Rotten Tomatoes المخصص للنقاد.





2- فيلم Titanicمن بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسليت وإخراج جيمس كاميرون، ويحكي عن السفينة الضخمة تيتانيك التي تباهى صناعها بكونها منيعة ضد الغرق لتتحطم في أول رحلة بجبل جليدي يقابلها في الماء، وعلى متن السفينة شاهدنا قصة حب ملحمية بين جاك الفقير وروز الأرستقراطية ومحاولات الاثنين لنصرة حبهما ضد المعوقات. الفيلم حقق ما يقرب من 4.5 مليون جنيه خلال عرضه عام 1997 ليتفوق بذلك على الأفلام المصرية المعروضة، وحتى الآن يظل الفيلم واحدا من أعلى الأفلام إيرادات في التاريخ. اقرأ أيضًا Black Panther يتخطى «تيتانيك» ويصبح ثالث أعلى أرباح في تاريخ أمريكا3- فيلم Avatarمن بطولة زوي سالدانا، وسام ورذينجتن، وستيفن لانج، وإخراج جيمس كاميرون، ويحكي عن جندي أمريكي مطالب بالتخفي في هيئة كائن أزرق والاندماج مع سكان القمر باندورا من أجل الاستيلاء على أرضهم، لكنه يقع في غرام واحدة من سكان القمر ويتغير كل شيء ويقع في حيرة ما بين إكمال مهمته أو الاستسلام لقلبه والدفاع عن المكان الذي يشعر أنه موطنه.يعتبر الفيلم من أعلى الأفلام إيرادات في التاريخ، حيث جمع أكثر من 2 مليار دولار عالميًا، وحقق إيرادات كبيرة في مصر، كونه أول فيلم يعرض بتقنية 3D وبالتالي كان تجربة لا تفوت.





4- فيلم Furious 7 من بطولة فين ديزل، ودوين جونسون، ويحكي عن مغامرة جديدة يحاول فيها دومينيك (فين ديزل) وفريقه العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل أوين شو، لكن الماضي يلاحقهم ويحاول شقيقا "شو" الانتقام لأخيهما وينشأ صراع دام.الفيلم حقق ما يقرب من 12 مليون جنيه خلال عرضه في دور العرض المصرية، وواحد من العوامل الأساسية لتفوقه هذا هو وفاة بول ووكر قبل عرض الفيلم في حادثة مأساوية تركت العالم بأكمله في حالة صدمة.





5- فيلم The Fate of the Furiousللمرة الثانية تقتنص سلسلة "فاست آند فيوريس" مكانًا لنفسها في السلسلة، ويحكي الفيلم الذي قام ببطولته دوين جونسون وشارليز ثيرون وفين ديزل، عن سيدة غامضة تحاول إغراء أحد أعضاء الفريق للدخول لعالم الجريمة وخيانة أصدقائه فيقرر البقية الذود عنه ودخول معركة من أجل الفريق. قد يهمك «Fast & Furious 7» و«Cinderella» حصريًا على «OSN» خلال الشهر الجاري

وحقق الفيلم الذي صدر العام الماضي ما يقرب من 22 مليون جنيه مصري.

هناك بعض الأفلام التي نجحت أيضًا في التفوق على نظيرتها المصرية مثل Mission: Impossible Rogue Nation للممثل توم كروز، حيث جمع ما يزيد على 8 ملايين جنيه خلال عرضه في مصر.