انت الان تتابع ماسكات الشاي تقوم بالعجائب.. حاربي بشرتك الجافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يساعد محتوى الكافيين في الشاي على تقليص أوعية الدم تحت الجلد وإزالة المزيد من الهالات السوداء حول العين، كما يمكن أن يساعد على تقليل الانتفاخ.

الشاي والهنود لديهم رابطة غير قابلة للكسر، ومن المعروف أن الشاي له بعض الفوائد الصحية، كما يُقال إن وضعه على البشرة والشعر له نتائج مذهلة، حيث تساعد الخصائص المضادة للأكسدة والشيخوخة والالتهابات في الشاي على إبقاء بشرتك صحية ومتوهجة، وفي اليوم العالمي للشاي الموافق 15 ديسمبر الذي تحتفل به الدول المنتجة لهذا المشروب.. إذا كنتِ تخططين لتناول كوب من الشاي في أي وقت قريب، فقومي بإضافته إلى روتين الجمال من خلال مجموعة من الماسكات اعرفيها حسبما ذكرها موقع Reward Me.

1- قناع الشاي الأخضر والأرز لتحضير هذا القناع اغلي القليل من الشاي الأخضر، ثم اتركيه ليبرد قليلا، وبعدها أضيفي ما يكفي من الأرز المطحون للماسك، لكن لا تجعلي هذا المزيج لزجا وافرديه على وجهك، أما إذا كانت بشرتك جافة فيمكنك إضافة القليل من الموز لإعطاء المزيج مكوِّناً إضافياً يساعد في ترطيب بشرتك. 2-

1- قناع الشاي الأخضر والأرز

لتحضير هذا القناع اغلي القليل من الشاي الأخضر، ثم اتركيه ليبرد قليلا، وبعدها أضيفي ما يكفي من الأرز المطحون للماسك، لكن لا تجعلي هذا المزيج لزجا وافرديه على وجهك، أما إذا كانت بشرتك جافة فيمكنك إضافة القليل من الموز لإعطاء المزيج مكوِّناً إضافياً يساعد في ترطيب بشرتك. 2- الشاي الأخضر والبيض والشوفان

إذا كنتِ تريدين تحضير مقشر طبيعي، فيمكنك إضافة جميع فوائد الشاي الأخضر للبشرة إلى وجهك من خلال غلي الشاي الأخضر واتركيه ليبرد، وبعدها أضيفي بعض الشوفان ليساعد على نعومة البشرة، وفي النهاية ضيفي صفار البيض الذي سيؤدي إلى ربط المكونات ببعضها البعض كما يمنحك فوائد إضافية تحتاجها بشرتك، وبعدها استخدمي الخليط كمقشر طبيعي للتخلص من الجلد الميت من وجهك. 3- الشاي الأخضر والشوفان والعسل إذا كانت بشرتك تعاني من حب الشباب، وصبغات الجلد المختلفة الناتجة عن الشمس وبعض العوامل الخاصة بالجلد، فإن العسل يعمل كحقنة قابضة وهو رائع لإزالة حب الشباب، كما أنه يخفف بشرتك، لذلك إذا كان بشرتك مصبوغة، فإنه عنصر رائع يمكن إضافته. كل ما عليك فعله غلي الشاي وإضافة الشوفان إليه، ثم ضيفي ملعقة صغيرة من العسل إلى المزيج وتوضع على بشرتك، واستمري على هذا الماسك لفترة حتى تشعرين بتحسن. 4- شاي أخضر جاف وعسل وبيكنج صودا

في هذا الماسك ليس من الضروري غلي الشاي، لكن كل ما عليكِ فعله فتح أكياس الشاي وأضفي لها ملعقة صغيرة من العسل والبيكنج صودا إليه، بعدها ضعيها على بشرتكِ واتركيها لمدة 15-20 دقيقة على الأقل قبل شطفها. 5- شاي أخضر جاف وعجينة الخيار

مثل الوصفة السابقة، افتحي أكياس الشاي في وعاء، وبعدها ضعي الخيار في الخلاط وأضيفي إليه الشاي، فهذا الماسك تحديدا بمثابة قابض طبيعي ورائع لتهدئة جلدك من الداخل إلى الخارج، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة. 6- شاي أسود وقهوة وحناء

هذه الوصفة مناسبة تماما للشعر حيث يشتهر الشاي الأسود بإضفاء اللمعة على الشعر الجاف والتالف، مع جعله حريريًا، كل ما عليك فعله غلي الشاي وإضافة القليل من الحناء والقهوة، وبعدها ضعيه على شعرك لمدة ساعتين ونصف، وعند الشطف استخدمي الماء الدافيء. 7- الشاي والمياه المعدنية

يمكنك غرس كيس الشاي لمدة 10 دقائق في المياه المعدنية المغلية، ثم قومي بإزالة كيس الشاي بعدها بفترة، وضعي عليه زيت جوز الهند، ويهز جيدا داخل زجاجة خاصة بالقناع. بعد غسل شعرك يمكنك التدليك بهذه المياه في فروة الرأس، واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم أشطفي الشعر بالماء الفاتر، وكرري هذا الأمر مرة واحدة في الأسبوع. فوائد الشاي الصحية: 1- تقليل انتفاخ العيون والهالات السوداء

يساعد محتوى الكافيين في الشاي على تقليص أوعية الدم تحت الجلد وإزالة المزيد من الهالات السوداء حول العين. 2- تهدئة حروق الشمس

وجود حمض التانيك في الشاي يساعد بشرتك على التخلص من حروق الشمس والعيوب، وعند وضع هذه الأكياس مباشرة على الوجه تخفف من احمرارها. جربي ماسكات الشاي الأخضر والأسود المختلفة للحصول على نتائج إيجابية لبشرتك وشعرك.

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