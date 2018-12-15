انت الان تتابع انطلاق بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مصطفى البنا وعلي الزيني ومحمد صيام ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٦ م
في حدث عالمي يقام للمرة الثانية على الأراضي المصرية، انطلقت اليوم السبت، بطولة العالم لرياضة «ستريت وورك أوت»، تحت سفح الأهرامات بالجيزة، بمشاركة 33 لاعبًا، يمثلون 16 دولة من الست قارات، وذلك تحت رعاية وإشراف مؤسسة كوسكواد، وبحضور عدد من نجوم المجتمع والرياضة المصرية، وسيشارك في فعاليتها المصارع الأوليمبي كرم جابر، الحاصل على ذهبية أولمبياد أثينا في المصارعة، الذي قرر الانضمام لتمثيل اتحاد اللعبة بشكل شرفي، بخلاف طاقم تحكيم أجنبي لإدارة فعاليات منافسات البطولة.
وتعد رياضة «ستريت وورك أوت» أحدث مولود رياضي في مصر، حيث تم إشهار اتحاد اللعبة رسميًا برئاسة إسلام قرطام، يوم الأحد الماضي في مؤتمر صحفي أقيم بوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، ونخبة من نجوم المجتمع والرياضة في مصر. واللعبة عبارة عن نظام من التمارين في عدة
واللعبة عبارة عن نظام من التمارين في عدة مستويات من الجهد المبذول التي تساعد على تعزيز الصحة وتطوير القوة والقدرة على التحمل، وتعتمد على استخدام وزن الجسم لتدريب قوة العضلات واللياقة البدنية، واستخدام وزن الجسم لتدريب قوة العضلات واللياقة البدنية.
وأعلن إسلام قرطام رئيس اتحاد اللعبة، أن الهدف من إقامة بطولة العالم في سفح الأهرامات هو الدعاية لمصر والمساهمة في تنشيط السياحة بالتأكيد، خاصة أن المشاركين في هذه البطولة من بلاد مختلفة.
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