ختام «تنفيذية البرلماني العربي»: نموذج لتوحيد الشعوب

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أكد النائب سعد الجمال على أهمية استعادة الأمة العربية لمكانتها الإقليمية وريادتها لاستعادة قدرتها على حل مشكلاتها الداخلية بعيدًا عن أية تأثيرات أو تدخلات خارجية.

اختتمت اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، اليوم السبت، أعمال دورتها الرابعة والعشرون، والتي عقدت بمجلس النواب، برئاسة النائب سعد الجمال نيابة عن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ورئيس الاتحاد البرلماني العربي. بدأ الاجتماع بكلمة للنائب سعد الجمال، رحب فيها بأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد، منوهًا في الوقت ذاته بأن الاتحاد البرلمانى العربى يمثل نموذجًا لتوحيد الدول وتجميع الشعوب العربية لتحقيق طموحاتها وأحلامها في الوصول إلى الوحدة القومية العربية.

وأشار خلال كلمته الافتتاحية إلى أن العقدين الأخيرين، قد شهدا أحداثًا وتغيرات كان لها تأثيرها البالغ على المنطقة العربية، حيث أصبحت تلك المنطقة مسرحا للعديد من الصراعات والنزاعات المسلحة التي سمحت للتدخلات الإقليمية والدولية بلعب دور ملحوظ في تأجيج هذه الصراعات، فكان من نتائجها انتشار الإرهاب بما له

وأشار خلال كلمته الافتتاحية إلى أن العقدين الأخيرين، قد شهدا أحداثًا وتغيرات كان لها تأثيرها البالغ على المنطقة العربية، حيث أصبحت تلك المنطقة مسرحا للعديد من الصراعات والنزاعات المسلحة التي سمحت للتدخلات الإقليمية والدولية بلعب دور ملحوظ في تأجيج هذه الصراعات، فكان من نتائجها انتشار الإرهاب بما له من انعكاسات سلبية على الشعوب العربية، فضلًا عن تدمير الأوطان في العديد من الأقطار العربية، بالإضافة إلى تأثير ذلك سلبًا على القضية الفلسطينية وزيادة الانحياز الأمريكي للمحتل الصهيوني. أكد "الجمال" أهمية استعادة الأمة العربية مكانتها الإقليمية وريادتها لاستعادة قدرتها على حل مشكلاتها الداخلية بعيدًا عن أية تأثيرات أو تدخلات خارجية سواء كانت إقليمية أو دولية. واعتمدت اللجنة التنفيذية تقرير اجتماعي لجنة التميز البرلماني واللجنة الخاصة بالفريق القانوني، وهما الاجتماعان اللذان عقدا بمقر مجلس النواب أمس، كما عرض الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي تقرير الأمانة العامة للاتحاد بشأن هذه التعديلات، حيث طرح ممثلو الوفود عددا من الاقتراحات في هذا الشأن. وانتهت اللجنة إلى تشكيل لجنة مصغرة من اللجنة التنفيذية ينضم إليها الدول التي تقدمت باقتراحات لتعديل الميثاق والنظام الأساسي للاتحاد لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية لأخذ الرأي عليه قبل انعقاد المؤتمر العام للاتحاد البرلمان العربي بشهر، ورفع الرأي النهائي إلى المؤتمر العام لإقرار الميثاق العام والنظام الأساسي للاتحاد البرلماني العربي. كما وافقت اللجنة التنفيذية على التقرير المالي للاتحاد للعام المالي 2019، كما وافقت اللجنة أيضًا على عقد المؤتمر القادم للاتحاد في شهر مارس المقبل بالمملكة الأردنية. وفي 5 فبراير الماضي، قال بيان، صادر عن البرلمان العربي إنه سيعقد المؤتمر الثالث له، بمشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس الاتحاد البرلمانى الدولي، ورئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، لإصدار وثيقة مكافحة الإرهاب والتطرف. وأضاف البيان أنه يسبق المؤتمر اجتماع تحضيري برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، مع ممثلى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والأزهر الشريف وأمانة مجلس وزراء الداخلية العرب، لمناقشة الوثيقة التي ستخرج عن المؤتمر. وأوضح البيان أنه ستصدر وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بعد أن أصبحت «ظاهرة الإرهاب المقيت خطرا داهما يهدد الدول والمجتمعات العربية في حاضرها ومستقبلها»، وأنه سوف تُرفع الوثيقة بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية الـ29 على مستوى القمة، والذي ينعقد في مارس المقبل بالرياض بالمملكة العربية السعودية. وأشار البيان إلى أن البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يسعون من خلال الوثيقة إلى تقديم معالجة شاملة لظاهرة الإرهاب وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة وتدابير اجتماعية وفكرية واقتصادية وأمنية شاملة ضد كافة أشكال الإرهاب في كل بقاع العالم العربي.(التفاصيل)

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