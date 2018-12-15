انت الان تتابع وزير البترول يتفقد موقع حريق البئر «عسل 35» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد صلاح ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٣ م

انتقل، صباح اليوم، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إلى موقع حفر البئر التنموى "عسل 35" الذى يقع فى منطقة صحراوية على مسافة 35 كيلومترا جنوب مدينة رأس سدر للمتابعة الميدانية والوقوف على أعمال السيطرة على الحريق الذى شب مساء أمس في بريمة حفر تابعة لشركة ميديتيرا المتعاقدة على القيام بأعمال حفر البئر مع الشركة العامة للبترول إحدى شركات هيئة البترول، حيث حدث تدفق مفاجئ نتيجة زيادة ضغط الغاز، مما أدى لحدوث الحريق، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول، اجتماعا ضم المهندس محمد مؤنس، مستشار الوزير لشئون الغاز والمهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور محسن النوبى، رئيس الشركة العامة للبترول، والمهندس عاطف حسن، رئيس شركة بتروبل ومسئولى الأمن الصناعى والأمن بالوزارة وشركات المنطقة الجغرافية البترولية،