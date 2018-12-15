انت الان تتابع أسهم «جونسون» تنهار.. من يحمي المصريين من السرطان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ألزم القضاء الأمريكي شركة «جونسون آند جونسون» بتعويضات بمليارات الدولارات لمصابات بسرطان «المبايض» وهو من أكثر 5 سرطانات تصيب المصريات أيضًا.. نتيجة استخدام «بودرة التلك»

تراجع أشبه بالانهيار، طال سهم شركة «جونسون آند جونسون» بنسبة 11% في جلسة التداول بالبورصة الأمريكية، أمس الجمعة، تسبب في خسارة قيمتها 45 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة الأمريكية، وذلك بعد أن كشفت «رويترز»، أن الشركة الأمريكية، ظلت تخفي عن عمد أن بودرة الأطفال «التلك» تحتوي على مادة «الأسبستوس»، المسببة للسرطان. الأزمة تكمن في أن المنتجات المثار حولها جدلاً كبيرًا، وأحكام بالتعويض لصالح مصابين بـ«سرطان المبايض»، تُباع في مصر منذ سنوات طويلة، وقد أكدت دراسة حديثة أن سرطان المبيض يحتل المرتبة الخامسة فى الأورام التى تصيب النساء فى مصر.

تعويضات بالمليارات أصدرت محكمة فى نيوجرسى -أبريل الماضي- حكمًا بتغريم شركة جونسون آند جونسون ومورديه، تعويضات بإجمالي 117 مليون دولار، لصالح «ستيفن لانزو» وزوجته، بعد إصابتهما بالسرطان نتيجة استعماله بودرة الأطفال -جونسون-، وفقا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية. وفي يوليو

تعويضات بالمليارات

أصدرت محكمة فى نيوجرسى -أبريل الماضي- حكمًا بتغريم شركة جونسون آند جونسون ومورديه، تعويضات بإجمالي 117 مليون دولار، لصالح «ستيفن لانزو» وزوجته، بعد إصابتهما بالسرطان نتيجة استعماله بودرة الأطفال -جونسون-، وفقا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية.



وفي يوليو الماضي، أمرت هيئة محلّفين في ولاية ميزوري الأميركية، شركة «جونسون آند جونسون» بدفع تعويضات، قدرها 4.69 مليار دولار، لـ22 سيدة أصبن بسرطان المبيض بعد استخدام منتجات للشركة، تحتوي مادة «التلك»، ومن بينها بودرة الأطفال. وهو الحكم الأكبر منذ ظهور مزاعم حول تسبُّب منتجات للشركة في الإصابة بالسرطان.

في حين وصفت الشركة القرار بأنه «جائر» وقالت إنها ستطعن عليه. وتواجه الشركة نحو 9 آلاف دعوى قضائية تتعلق جميعها بمادة «التلك».

وتنفي الشركة أن منتجاتها المكونة من تلك المادة تسبب السرطان، أو أن تكون قد احتوت على مادة الأسبستوس أو الحرير الصخري. وكان خبراء أجانب أكدوا أن الشركة قد تضطر إلى دفع ما يقارب 6.5 مليار دولار إذا تضاعف عدد حالات الإصابات الحالي.

اقرأ أيضًا حماية المستهلك يحذر من خديعة الـ«بلاك فريداي»

الصحة العالمية

تصنف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بودرة «التلك» ضمن المواد المصنفة تحت الفئة (2B) وهي المواد المحتمل تسببها في السرطان، وذلك لعدم وجود دراسات كافية تثبت العلاقة بين هذه المادة والسرطان في الإنسان.

يذكر أن «جونسون وجونسون» هما أحد أهم المنظمات الممولة لمؤسسة مكافحة مرض الإيدز في صفوف الأطفال، التي تمّول الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اقرأ أيضًا توقعات بتراجع معدل التضخم إلى 14% خلال 2019

«سرطان المبيض» ضمن أكثر 5 سرطانات تصيب المصريات

السرطان هو نمو الخلايا وانتشارها بشكل لا يمكن التحكّم فيه، وبإمكان هذا المرض إصابة كل أعضاء الجسم تقريبا، وغالبا ما تغزو الخلايا المتنامية النُسج التي تحيط بها ويمكنها أن تتسبّب في نقائل تظهر في مواضع أخرى بعيدة عن الموضع المصاب، فيما يخص سرطان المبيض فيبدأ في المبيضين، وهي أعضاء صغيرة في الجهاز التناسلي الأنثوي مسؤولة عن إفراز الهرمونات الأنثوية وإنتاج البويضات التي تتحول إلى أجنة عند تلقيحها.

أكد الدكتور وحيد يسرى جرير أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام، أن سرطان المبيض يحتل المرتبة الخامسة فى الأورام التى تصيب النساء فى مصر، موضحًا أن أورام المبيض من الأورام التى يصعب علاجها بالطرق العلاجية المتاحة حتى الآن، حيث إن نسبة الاستجابة الأولية للعلاج الكيميائى العام تصل إلى 70% مع وجود ارتجاع للأورام بالبطن يصل إلى 50% من الحالات التى استجابت للعلاج الكيميائى.

وتابع: «إن سبب هذا الفشل العلاجى يرجع أساسا لمقدرة هذا النوع من الأورام على الارتداد السريع داخل البطن والغشاء البريتونى بصورة خاصة».

أكد الدكتور أشرف سليم، أستاذ الأشعة التشخيصية بطب قصر العينى، رئيس الجمعية المصرية لصحة المرأة، أن سرطان المبايض من السرطانات القاتلة، واكتشافه يتم فى المراحل المتأخرة جدا، لأنه ليس له أعراض، موضحًا أن إجراء موجات صوتية كل عام أو عامين يتم اكتشافه فى المرأة بالمراحل المبكرة.

اقرأ أيضًا 27 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال الأسبوع الماضي

من يحمي المستهلك؟

تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006، ونصت المادة «12» منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمي «جهاز حماية المستهلك» يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص -وزير التموين-.

والجهاز طوال الفترة الماضية اهتم بإصدار الكثير من التحذيرات للمواطنين من استخدام منتجات بعينها، بعد اكتشاف مشاكل صحية أو عيوب فنية في تلك المنتجات بمختلف أشكالها، نجد نحو 130 تحذيرًا من السلع المعيبة، منها نحو 33 تحذيرا لمنتجات طبية وغذائية، من بينها منتجات شيكولاته ماكس وسنيكرز، حيث تم سحب جميع الكميات من الأسواق، كما اهتم بالتنسيق مع أصحاب الشركات التي اشتكى من منتجاتها مستخدموها من خلال إصلاحها وتلافي تلك العيوب.

وكان اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، قال وقت توليه المسئولية إن الجهاز بالتعاون مع وزارة الصحة يدرس الحكم الذى صدر ضد شركة جونسون فى إحدى الولايات الأمريكية، والذي تربت عليه أجيال ولم يظهر منه شكوى، موضحا أن مصر ستسترشد بنتائج الفحص التى ستخرج من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة الى الفحص المحلى الذى يتم حاليا. إلا أننا لم نسمع نتيجة هذه الدراسات، ورحل اللواء يعقوب عن الجهاز.

في المقابل كشف أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، وجود ربط مع «جلوبال سيفتي» -منظمة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبي-، تنسق معنا لإطلاعنا على أي منتج يسبب خطورة على صحة الانسان أو الحيوان، مشيرًا إلى أنه عقد اتفاقا للربط معهم -جلوبال سيفتي- منذ شهر، عبر إرسال نشرات دورية بهذا المعنى، كي نكون مطلعين على كل ما هو جديد.

وأضاف حسام الدين لـ«التحرير»، أنه في حالة التشكك في خطورة أحد المنتجات، يتم وقف استيراد المنتج إذا كان مستوردًا، أو متابعة المنتج في السوق إذا كان تم تداوله، ومن ثم إجراء اختبارات معملية عليه للتأكد من عدم خطورته على صحة المواطن، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذا المنتج.

وأوضحت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه لابد أن يتم إجراء تحاليل معملية في معامل وزارة الصحة المركزية للتأكد من سلامة تلك المنتجات من عدمها، في معاملها المركزية، وفي حالة التأكد من أنها تسبب السرطان على جهاز حماية المستهلك، التنبيه على المواطن بعدم شرائها، ومن ثم وقف استيراده، وسحب الكميات الموجودة في السوق، ويتم وقف خط الإنتاج فورًا.