انهيار عقار أثناء السيطرة على حريق بالإسكندرية (صور)

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٢٣ م
العقار المنهار
انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق حتى سطح الأرض، أثناء محاولة السيطرة على حريق شب بالعقار، بمنطقة محطة مصر، التابع لحي وسط محافظة الإسكندرية، ولم ترد أى أنباء عن وقوع أي إصابات بين السكان أو المواطنين المارين، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم العطارين، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق هائل بالمنطقة المشار إليها وأن الحريق تسبب فى انهيار العقار بالكامل حتى سطح الأرض أثناء عملية الإطفاء.
كان رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، وضباط قسم شرطة العطارين، توجهوا إلى موقع البلاغ وتبين نشوب الحريق بالعقار رقم 36 في شارع الخواص متفرع من شارع البيومي بميدان محطة مصر بحي وسط الإسكندرية. وتبين نشوب الحريق في قمامة أعلى سطح العقار
كان رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، وضباط قسم شرطة العطارين، توجهوا إلى موقع البلاغ وتبين نشوب الحريق بالعقار رقم 36 في شارع الخواص متفرع من شارع البيومي بميدان محطة مصر بحي وسط الإسكندرية.
وتبين نشوب الحريق في قمامة أعلى سطح العقار نتيجة إلقاء عقب سيجارة بإهمال ما أدى إلى احتراق العقار بالكامل.
وقالت بهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه غرفة عمليات حي وسط تلقت بلاغا بنشوب حريق بالعقار المشار إليه أثناء عملية السيطرة على الحريق ومحاولة إخماد النيران، إن المياه المستخدمة في إطفاء الحريق تسببت في انهيار العقار.
وأوضحت أن العقار قديم وصادر له قرار إخلاء منذ 3 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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