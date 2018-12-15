انت الان تتابع مانشستر سيتي يتصدر «البريميرليج» بثلاثية في إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٢٢ م

تغلب نادي مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، على نظيره إيفرتون بقيادة مدربه البرتغالي ماركو سيلفا، بنتيجة (3-1)، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم السبت، على استاد الاتحاد، بقيادة الحكم الدولي كريج باسون صاحب الـ39 عامًا، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، ليقتنص السيتي صدارة جدول «البريميرليج» برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني، فيما ظل التوفيز في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

وأحرز ثلاثية مانشستر سيتي الدولي البرازيلي جابرييل خيسوس (هدفان) في الدقيقيتن (22 - 50)، والدولي الإنجليزي رحيم سترلينج في الدقيقة 69 بعد دقائق من نزوله بديلا للدولي الألماني ليروي ساني، فيما سجل هدف إيفرتون الوحيد دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 65. وقادت ثنائية جابرييل خيسوس، لاقتحام قائمة أكثر