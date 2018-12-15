انت الان تتابع تفريق مظاهرة «قتيل لوري شرطة الأقصر» بقنابل الغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - محمد حمدي صدمته سيارة تابعة للداخلية.. وتظاهر المئات من أهالي الأقصر.. والشرطة: أطلقت الغاز على المتظاهرين.. والمحافظ ومدير الأمن: القبض على السائق والتحفظ على السيارة

"الضحكة مش بتفارق وشه.. ومش بيخسر أي حد" تلك هي الصفات التي ميزت محمد حمدي والبالغ 22 عامًا، لتجعله محبوبا لدى الكثيرين فهو صديق للجميع، وابن منطقة العوامية في محافظة الأقصر، تخرج من المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر، ولدية 4 شقيقات، وراح ضحية السرعة حيث صدمته سيارة لوري تابعة لقوت الأمن بمديرية أمن الأقصر بمنطقة العوامية، وحسبما أكد شهود عيان وقع الحادث أثناء عبور المجني عليه للطريق وفوجئ بالسيارة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها، وآخرون أكدوا أنه كان على إحدى جنبات الطريق حين صدمته السيارة وهي مسرعة.

"محمد...كان أبو الرجولة" حصلت"التحرير" على بعض الصور الخاصة بالمجني عليه، وهو يظهر مرتديا الجلباب الصعيدي تارة وحاملا طفلة تارة أخرى، ولكن ضحكته كانت الشيء المشترك بين هاتين الصورتين. "محمد أبو الرجولة وكان بيحب الناس أوي، ومش بيخسر أي حد وخدوم" بهذه الصفات ذكر أحمد مصطفى المجني عليه، داعيا الله

"محمد...كان أبو الرجولة"

حصلت"التحرير" على بعض الصور الخاصة بالمجني عليه، وهو يظهر مرتديا الجلباب الصعيدي تارة وحاملا طفلة تارة أخرى، ولكن ضحكته كانت الشيء المشترك بين هاتين الصورتين.

"محمد أبو الرجولة وكان بيحب الناس أوي، ومش بيخسر أي حد وخدوم" بهذه الصفات ذكر أحمد مصطفى المجني عليه، داعيا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويرزقه الجنة، لافتا إلى أن معرفته بصديقه المرحوم استمرت ثلاث سنوات وخلالها التقى به كثيرا في جميع تلك اللقاءات كانت "الضحكة مش بتفارق وشه".

تفاصيل الواقعة

في الساعات الأخيرة من مساء أمس الجمعة، فوجئ الأهالي بمنطقة العوامية باصطدام سيارة لوري بشاب وهي تابعة لإدارة قوات الأمن بمديرية أمن الأقصر، بمنطقة العوامية بمحافظة الأقصر.

وعلى الفور تم نقل الشاب لمستشفى الأقصر الدولي، وتبين أنه يدعى محمدحمدي، يبلغ من العمر 22 عامًا، ونتج عن الحادث كسور وجروح خطيرة على أثرها نقل لغرفة العناية المركزة.

لم تمر ساعات بغرفة العناية المركزة حتى لفظ محمد أنفاسه الأخيرة، ليقابل ربه، تاركا خلفه أوجاع أسرته وأصدقائه تتحسر على فراقه، ولكنه القدر.

تطور الأحداث

بمجرد وصول نبأ الحادث للأهالي تجمع شباب العوامية أمام مبنى مستشفى الأقصر الدولي وأمام بواباته الداخلية والخارجية بل في طرقات المستشفى نفسها.

في تلك الأثناء، كان قد وصل اللواء طارق علام، مدير الأمن، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لمبنى مستشفى الأقصر الدولي برفقة عدد من القيادات الأمنية، لمتابعة الحالة، مع تواجد عدد من سيارات الشرطة داخل المستشفى.

كما دفعت الأجهزة الأمنية بتشكيلات من الأمن المركزي لفض الشغب داخل المستشفى وخارجه لتأمينه.

وفي ظل تصاعد الأحداث، ازداد عدد الشباب المتجمهرين أمام المستشفى وحاولت قوات الشرطة تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما تصدت لمحاولات البعض الدخول للمستشفى ونتج عنه كسور في زجاج المبنى وإصابة ضابط شرطة.

الأهالي يقطعون الطريق

بعد نجاح قوات الشرطة في فض التجمهر أمام المستشفى، أقدم عدد من الشباب على قطع الطريق بمنطقة العوامية وإشعال النيران في إطارات السيارات القديمة بمنتصف الطريق.

وأعلنت الأجهزة الأمنية وقف مرور السيارات من منطقة العوامية وتحويل خط سير السيارات من وإلى العوامية لحين انتهاء الأزمة.

كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط تلك المنطقة، منعا لحدوث أية مناوشات بتلك المنطقة بين الأهالي وقوات الشرطة خاصة مع وجود عدة منشآت شرطية بها.

ورفعت الأجهزة الأمنية أيضا من إجراءاتها الأمنية بمحيط مبنى مديرية الأمن وقسم شرطة الأقصر بمنطقة العوامية، لحمايتها من أي أعمال الشغب التي تحدث.

المحافظة تقدم العزاء وتؤكد محاسبة المسؤول

تقدم المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، وجميع القيادات التنفيذية والعاملين بالمحافظة بخالص التعازي لأسرة الشاب "محمد حمدي" الذي وافته المنية نتيجة حادث اصطدام مركبة تحمل أرقاما شرطية بالشاب المذكور.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن مديرية أمن الأقصر فور إبلاغها بالحادث أخطرت الإسعاف لنقل المصاب وتقديم الخدمة الطبية اللازمة له، وتم نقله إلى مستشفي الأقصر الدولي.

كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة وتم التحفظ على السائق والمركبة وأصبح الحادث قيد التحقيق وتباشر النيابة تحقيقاتها بالمعاينة وبسؤال الشهود ومازال التحقيق مستمرا.