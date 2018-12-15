الان تتابع السلطات الفرنسية تستخدم القوة لتفريق المتظاهرين.. واعتقال العشرات من “السترات الصفراء” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصلت السلطات الفرنسية، اليوم، استخدام القوة لفض متظاهري “السترات الصفراء”، كما اعتقلت خلال الساعات الماضية أكثر من 180 متظاهرا.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن 33500 متظاهر من السترات الصفراء خرجوا فى أنحاء فرنسا، وأن 69 ألفا من أفراد الشرطة انتشروا لتأمين الاحتجاجات.

واشتبكت الشرطة الفرنسية مع محتجى السترات الصفراء، وسار مئات من المتظاهرين قرب قوس النصر بوسط باريس، فى ظل انتشار أمنى مكثف.