السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي المصري أنسي منير

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم أنسي منير، في إجراءات إعادة محاكمته بإتهامه مع آخرين.

وأسندت حيثيات الحكم عليهم بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع في قتل مجندين والمعروفة إعلامياً بـ”خلية مدينة نصر الثانية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع في قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حياة المواطنين للخطر.