روسيا تتقدم بمشروع قرار أممي للحفاظ على معاهدة الصواريخ النووية

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تقدمت روسيا بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وتنفيذ بنودها.

أعلن ذلك المتحدث الصحفي للبعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة, فيدور سترجيزوفسكي، للصحفيين اليوم السبت، موضحا أن مشروع القرار يحث كافة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة وحل المسائل المتعلقة بتنفيذها باستخدام الآليات المنصوص عليها في المعاهدة نفسها.

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