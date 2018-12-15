شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يعلن استعداد الوفد لتشكيل حكومة ظل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار بهاء ابو شقة ، رئيس حزب الوفد عن استعداد الحزب لتشكيل حكومة ظل قريبا. واضاف في كلمته بمؤتمر حزب الوفد:" استضفنا العديد من الوزراء وآخرهم وزير الشباب والرياضة للتناقش في كل القضايا العالقة ، ونعمل علي الانتشار في المدارس لتقديم كل المسلتزمات التعليمية ، وفتح المقرات للحزب في المحافظات لحملة القضاء علي فيروس سي مبادرة ١٠٠ مليون صحة، وكذلك كل القضايا التي تهم المواطنين".



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