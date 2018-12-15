شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان عازر أمام "الاتحاد من أجل المتوسط": السيسي يؤمن بالشباب ويحرص على لقائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشباب و المرأة بالبرلمان الدولى للتسامح والسلام، فى مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط بالمنعقد بمرسيليا بدولة فرنسا، تحت عنوان و"متوسط المستقبل" فى حضور إلير ميتا، رئيس جمهورية البانيا و رونو موسولييه رئيس المنطقة الجنوبية و الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، و السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط و السفير هشام ماهر القنصل العام لمصر عن منطقة الجنوب بقنصلية مرسيليا وعدد من الوزراء والنواب ورؤساء الشركات فى دول حوض البحر المتوسط.

وبحسب بيان صادر عنها تناولت عازر، فى كلمتها عدة محاور منها تميز الشباب المصرى فى التكنولوجيا و حصولهم على المركز الأول فى التعهيد على مستوى العالم و اهتمام الدولة المصرية بالشباب، مدلله على ذلك بالعديد من الامثلة فى مقدمتها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016 عام للشباب، بالإضافة إلى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب و أكاديمية الشباب التى تؤهلهم فى كافة مناحى الحياة الاقتصادية و السياسية ليصبحوا قادة ثم الحرص ليتولوا مناصب تنفيذية.

وقالت النائبة ماريان عازر، خلال كلمتها، أن عدد النواب الشباب فى مجلس النواب المصرى غير مسبوق، مشيرة إلى تجربة مؤتمرات الشباب الفريدة من نوعها، ومدى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواجد معها بحضور الحكومة، حرصاً منه على الانصات للشباب والتواصل معهم وليس مجرد إلقاء الكلمات.

وأكدت عضو مجلس النواب المصرى، حرص الرئيس السيسى التواصل مع الشباب وإيمانه بهم لاسيما أنهم مستقبل مصر.

كما تحدثت البرلمانية عن دور الدولة فى تأهيل الاطفال فى مجالات الروبوت و الشباب من الناحية التكنولوجية وعددت الامثله فى هذا الإطار، مشيرة إلى دور وزارة الاتصالات و الجهات التابعة لها فى تدريب الآلاف من الشباب سنويا بالإضافة إلى الحضانات التكنولوجية فى إطار مساعدة الشباب على ريادة الاعمال.

وأشارت ماريان عازر، إلى البروتوكول الذى تم توقيعه بين "ايتيدا "التابعة لوزارة الاتصالات و شركة IBM العالمية فى إطار التوسع فى ريادة الاعمال للشباب حيث ستقوم الشركة بتدريب الشباب اونلاين بمحافظات القاهرة و اسيوط و الاسكندرية، بالإضافة إلى أنها ستضم العديد من الشركات الناشئة للشباب إلى برنامج IBM Start up لتؤهلها للدخول إلى السوق العالمية.

ونوهت النائبة فى كلمتها، إلى مدينة المعرفة المزمع انشاءها وستضم باحثين و اكاديميين و رجال أعمال لمساعدة الشباب فى الابتكار و ربادة الاعمال.

و اختتمت ماريان عازر كلماتها برسالة وجهتها إلى الحضور قائلة أن دول المتوسط بلا شباب ستكون بلا مستقبل و اضافت قائلة ليت كل منا قبطان ماهر يعبر بدول المتوسط إلى جنة الابداع بتمكين الشباب تكنولوجيا.

وفى سياق متصل، التقت الدكتورة ماريان عازر على هامش المؤتمر برئيس جمهورية ألبانيا، و دار الحديث حول دور مصر فى تمكين الشباب و المرأة، حيث استعرضت خبرة مؤتمرات الشباب التى تحدث فى مصر بحضور رئيس الجمهورية و الحكومة و اعضاء من البرلمان و الشخصيات العامة و الشباب، مؤكدة فى الوقت ذاته على العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما ألتقت عضو مجلس النواب، برئيس منطقة الجنوب بفرنسا الذى يرأس المؤتمر، وألقت كلمة شكر فى حفل الغذاء الذى أقيم على هامشه.











