«مرة إنارة ومرة ميزانية».. السيسي يحرج محافظ القاهرة للمرة الثانية في 3 شهور

مصراوي - كتب - محمد نصار:

تعرض اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى موقف محرج من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرة الثانية منذ توليه إدارة شئون العاصمة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من الأسئلة إلى اللواء خالد عبدالعال، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية، اليوم السبت من منطقة الجبل الأصفر بالقليوبية.

ودار الحوار التالي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

السؤال الأول

السيسي: صندوق العشوائيات عندك بيجمع كام فلوس؟

عبدالعال: ...

السيسي: تعرف.....