محمد بن سلمان لشاب سعودي: ما دام فيه شعب مثلكم ما فيه مصاعب"

القاهرة - مصراوي:
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأحد الحاضرين في سباق فورمولا إي الدرعية قائلا: "ما دام فيه شعب مثلكم ما فيه أي مصاعب"، حسبما ذكرت "العربية".
وكان الشاب يقول: "مادام حاكمنا على العز سلمان"، ليقاطعه محمد بن سلمان ويربت على كتفه بابتسامة ويصرح بالجملة السابقة.
وانطلق السبت، السباق النهائي لفورمولا إي الدرعية في السعودية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية المقامة في الفترة 13 - 15 من ديسمبر الحالي، التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية،...
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