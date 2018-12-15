قالن: قواتنا تنسق عمليتها الجديدة في سوريا مع روسيا والولايات المتحدة

أكد المتحدث الرسمي باسم ​الرئاسة التركية​، ​إبراهيم قالن​ أن "قواتها المشاركة في العملية المرتقبة ضد ​الأكراد​ شمال وشرق ​سوريا​ تنسق أعمالها مع العسكريين الروس والأمريكيين لتفادي أي ​اشتباكات​ أو حوادث ممكنة".

ولفت إلى "انناجزء من ​التحالف الدولي​ ضد داعش وندعم مكافحة هذا التنظيم، ولهذا السبب نريد أن ننسق أعمالنا، وعسكريونا على اتصال وثيق مع الأميركيين وباقي أعضاء التحالف وكذلك مع الروس لتفادي أي مواجهة"، مشيراً إلى أنه "لدينا آلية خاصة بمنع وقوع الاشتباكات، وسيتم تطبيقها. ونحن بالتحديد سننسق العملية".

واشار إلى "اننا أكدنا بكل وضوح أننا لا نستطيع السماح بوجود أي تنظيم إرهابي على حدودنا، ولا يمكن أن نسمح بتحول شمال شرق سوريا إلى أراض تخضغ لسيطرة ​حزب العمال الكردستاني​"، لافتاً إلى أن "الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، ونظيره الأميركي، ​دونالد ترامب​، بحثا خلال اتصال هاتفي، أمس الجمعة، العملية المرتقبة ل​تركيا​ في المنطقة".